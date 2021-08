L’Asl di Agrigento ha diffuso i dati percentali inerenti la popolazione vaccinata, la città di Canicattì risulta agli ultimi posti con una percentuale del 50%. Questo il commento del sindaco Ettore Di Ventura.

“Sono stati diffusi i dati percentuali della popolazione vaccinata della nostra provincia. La nostra Città ne esce malissimo. Con il 51% siamo fanalino di coda dell’intera provincia.

Peggio di noi solo Menfi (50%) e Ravanusa (48%). Un dato incomprensibile, se pensiamo che la nostra Città è stata tra le più colpite dal virus, e che quindi più delle altre avrebbe dovuto ricorrere alla vaccinazione.

Soprattutto la fascia di età tra i 12 e i 59 anni non ha risposto alla campagna vaccinale. Eppure proprio i più giovani dovrebbero essere sensibili alla necessità di bloccare la circolazione del virus.

Non sta a me indagare sulle cause di questo dato negativo, che sicuramente dovrà far riflettere le autorità sanitarie locali e regionali, ma non posso non appellarmi alla sensibilità e allo spirito di coesione dei miei concittadini.

Vacciniamoci tutti. Facciamo vaccinare i nostri figli con più di 12 anni. Il vaccino è l’unica arma che ci protegge dagli effetti devastanti del Covid e abbatte notevolmente la capacità di contagio. Dobbiamo vaccinarci perché così facendo diventiamo protagonisti di questa battaglia. Ognuno di noi e tutti insieme.”