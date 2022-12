L’amministrazione comunale di Canicattì, informa che dalle 16,30 alle 22 di lunedì 12 e martedì 13 dicembre, al fine di consentire i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, è disposto il divieto di circolazione ed è vietata la sosta su entrambi i lati con rimozione forzata nelle vie Veneto e Milano, nel tratto compreso tra via Veneto e via Amato). E’ inoltre sospesa la circolazione veicolare nelle vie Foscolo e S. Pellico.