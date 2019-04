Canicattì, disservizi raccolta differenziata: sintesi dell’incontro con i vertici delle ditte che gestiscono il servizio

Print This Post

Il sindaco Ettore Di Ventura, e l’assessore alle Politiche Ambientali, Roberto Vella informano che ieri, 17 aprile, si è tenuto un tavolo tecnico tra i componenti dell’ARO Canicattì-Camastra e i legali rappresentanti delle ATI SEA, ISEDA ed ECOIN, ditte che si sono aggiudicate il servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Oggetto dell’incontro gli evidenti disservizi che hanno creato diversi disagi nei due paesi. Presenti alla riunione il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, presidente dell’ARO Canicattì Camastra; il dr. Luigi Lazzaro, segretario generale del Comune di Camastra; l’ing. Alfio Grassi, dirigente sovraordinato nel suddetto Comune; i commissari straordinari del Comune di Camastra, dottori Fichera e La Paglia; l’assessore alle Politiche Ambientali, Roberto Vella; il geometra Terrasi, direttore tecnico SEA; il dr.Mauro Landri, direttore tecnico ISEDA; il dr. Gianni Mirabile, rappresentante dell’ARTI SEA, ISEDA ed ECOIN; il sig.Diego Martines, direttore operativo del servizio, il geom. Nicolò Costanza, RUP; la dr.ssa Angela Carrubba, responsabile ARO e il dr. Giuseppe Polizzi, direttore di esecuzione.

Nella lunga riunione sono state evidenziate le diverse criticità che si stanno registrando da diverso tempo. Nei giorni scorsi erano state notificate alle Ditte alcune note di contestazione per questi disservizi, in particolare sulle disfunzioni nella raccolta, con specifico riferimento alle utenze non domestiche (attività commerciali, strutture pubbliche ecc.); sull’insufficienza numerica dei mezzi utilizzati e sul fatto che si tratta di macchine datate, sul mancato servizio di spazzamento e di discerbamento, sulla necessità di istituire delle isole ecologiche mobili e di prossimità.

È stata evidenziata inoltre, la necessità di attenzionare le zone periferiche e residenziali e di avere particolare cura al decoro del cimitero comunale. Il sindaco Di Ventura e la Commissione Straordinaria del Comune di Camastra hanno chiesto, con fermezza, il fedele rispetto del Capitolato d’Appalto e dell’offerta tecnica.

Per le inadempienze finora registrate verranno applicate le previste penali. Si è concordato, altresì, che ai fini di meglio monitorare l’effettivo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti verranno effettuati degli incontri, con cadenza quindicinale, tra tutti i responsabili a vario titolo.

“Siamo stanchi di essere accusati

di inadempienze che non sono riconducibili a nostre responsabilità – commenta

il primo cittadino – è ora che la questione rifiuti venga affrontata con la

dovuta serietà e competenza. Le Ditte che si sono aggiudicate il servizio hanno

esperienza più che consolidata, ci aspettiamo che le criticità vengano risolte

nel più breve tempo possibile, in modo da dare il doveroso decoro urbano sia ai

cittadini di Canicattì che a quelli di Camastra”.