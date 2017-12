Canicattì, domani a palazzo Stella convegno su nuove opportunità di finanziamento per i giovani

Connect on Linked in

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa, relativo al nuovo programma di agevolazioni denominato “Resto al Sud”, inviatoci dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici di Canicattì, rappresentati rispettivamente da Gaetano Vella e Claudio Ferro.

“Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, è operativo il regolamento attuativo del nuovo programma di agevolazioni, “Resto al Sud”, dedicato ai giovani under 36 residenti nelle regioni del Mezzogiorno, che disciplina le modalità di attuazione dell’incentivo con l’indicazione dei requisiti soggettivi e dei settori nei quali è possibile avviare nuove attività imprenditoriali.

Il provvedimento ha una dotazione finanziaria complessiva di 1 miliardo e 250 milioni di euro e prevede un contributo a fondo perduto (35% dell’investimento) e un finanziamento bancario a tasso zero (65% dell’investimento). La suddetta misura si presenta dunque come una seria e concreta opportunità di ausilio ai giovani imprenditori della Provincia di Agrigento, nonché come un importante strumento per contrastare il fenomeno dell’emigrazione giovanile dal nostro territorio.

Ecco perché il Partito Democratico di Canicattì, i Giovani Democratici di Canicattì e l’Associazione Officine per il Mezzogiorno, invitano la cittadinanza tutta a partecipare all’incontro che si terrà venerdì 29 dicembre a partire dalle ore 17:30, presso la sala conferenze di Palazzo Stella.

L’incontro sarà l’occasione per fornire agli interessati maggiori dettagli sui contenuti, sui requisiti e sulle modalità e di partecipazione”.