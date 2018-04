Canicattì, oggi al teatro sociale presentazione del libro “Tutti gli uomini di Francesco”

Si terrà oggi alle 18.30 al Teatro Sociale di Canicatti la presentazione del libro “Tutti gli uomini di Francesco” scritto da Fabio Marchese Ragona, giornalista vaticanista del Gruppo Mediaset, originario di Canicattì.

Alla presentazione, interverranno il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento e Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore televisivo di Retequattro.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Davide Lorenzano. All’interno del volume, i nuovi cardinali creati da Papa Francesco (tra cui anche lo stesso Montenegro), raccontano tanti aneddoti curiosi ma soprattutto raccontano quali sono i problemi che devono affrontare nei Paesi in cui svolgono il loro servizio di primi collaboratori di Jorge Mario Bergoglio.

Cardinali svegliati in piena notte, altri avvisati da parenti e amici con un sms. Qualcuno addirittura informato mentre si trovava in aeroporto, nella savana o al pranzo con gli amici. E’ l’effetto sorpresa di Francesco, che ha sconvolto le vite di questi uomini di Chiesa, provenienti dai quattro angoli della terra e diventati all’improvviso collaboratori del vescovo di Roma.

In questo volume, per la prima volta tutti insieme, i nuovi porporati di Francesco si raccontano in delle interviste inedite, svelando anche particolari curiosi della loro vita: c’è chi vive con la mamma e che porta sempre i jeans, chi si sveglia all’alba per fare sollevamento pesi in palestra, chi gira in motorino, chi da bambino faceva il pastore e chi giocava a dire Messa, chi faceva il graphic designer, chi si diletta al pianoforte e chi, nei momenti liberi, si rifugia in uno chalet fuori città.

I cardinali elettori scelti da Bergoglio, dal Segretario di Stato, Pietro Parolin, al vescovo delle Isole Tonga, Soane Patita Paini Mafi, immersi in dei racconti ispirati alla loro quotidianità, raccontano, però, soprattutto il contesto in cui svolgono il loro servizio, con le sfide presenti e future che la Chiesa dovrà affrontare, svelando anche i motivi, finora nascosti, di tante scelte inconsuete di Jorge Mario Bergoglio.

Perché, ad esempio, Francesco, nei suoi concistori, predilige le diocesi della “fine del mondo” a scapito di quelle storicamente cardinalizie? Perché non informa prima i nuovi porporati destinati a ricevere la berretta? Questi e altri dubbi vengono oggi sciolti dalla viva voce dei più stretti collaboratori del Pontefice. Un viaggio inedito che parte dal cuore della cristianità, la Città del Vaticano, e che finisce in Oceania, attraversando tutti gli altri continenti. Con clamorosi retroscena, mai svelati, anche sul conclave che ha eletto Papa Francesco. Tutti i particolari del volume verranno svelati nel corso della presentazione.