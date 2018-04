Canicattì, domani mattina il Sindaco incontrerà il Prefetto per discutere sull’emergenza rifiuti

Print This Post

Per contrastare l’emergenza rifiuti il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura incontrerà domani mattina il Prefetto di Agrigento al fine di chiedere la riapertura della discarica di Siculiana.

L’incontro si terrà in Prefettura alla presenza dei vertici della ditta Catanzaro, proprietaria della discarica.

La chiusura, da diversi giorni, ha creato pesanti disagi per la mancata raccolta dei rifiuti sparsi per strada.

Da sottolineare che il problema rifiuti interessa in egual modo molti comuni della provincia di Agrigento. Se a livello politico non si trova una soluzione immediata, si potrebbero rischiare gli stessi problemi avuti in Campania tempo fa.

Si rischia un accumulo eccessivo di rifiuti con seri problemi igienico – sanitari. Per questo motivo il sindaco Di Ventura ha chiesto l’intervento delle autorità per cercare insieme la soluzione migliore alla risoluzione definitiva del problema.