Canicattì, Don Giuseppe Argento trasferito a Ribera: queste le nuove nomine

L’Arcivescovo di Agrigento, Card. Francesco Montenegro, ha comunicato tutti gli avvicendamenti pastorali riguardanti la Chiesa agrigentina, per quanto riguarda la comunità canicattinese spicca il trasferimento di Don Giuseppe Argento che andrà nella parrocchia S. Nicolò di Bari a Ribera a sostituire l’attuale arciprete Don Giuseppe Maniscalco che è stato trasferito a Canicattì.

Di seguito la lettera del cardinale Francesco Montenegro.

Carissimi fratelli e sorelle,

dopo un periodo di consultazioni con i miei più stretti collaboratori, vi rendo note le nuove nomine dei presbiteri che continueranno a servire con amore e dedizione la nostra Chiesa agrigentina, affidata alle mie cure pastorali da Papa Francesco.

Tutte le nomine richiedono, sia nei presbiteri che nei fedeli loro affidati, uno stile di amore e di responsabilità testimoniale volto ad attivare i processi spirituali, pastorali e culturali richiesti da Papa Francesco con l’Evangelii Gaudium.

So bene che talvolta gli avvicendamenti possono creare qualche problema, per cui esorto tutti con paterno affetto ad accogliere con spirito di fede le decisioni assunte e condivise.

Mentre siamo grati per la disponibilità al servizio pastorale che tutti i presbiteri hanno manifestato, insieme accompagniamo con la preghiera quanti iniziano una nuova tappa nella dedizione al ministero presbiterale per il bene della nostra Chiesa agrigentina.

Ringrazio di cuore i presbiteri che, per raggiunti limiti di età o per salute, hanno rassegnato le loro dimissioni dalla parrocchia, li ringrazio per il servizio svolto con dedizione e zelo pastorale e per il nuovo servizio che continueranno a svolgere ai fedeli loro affidati.

Ringrazio i sacerdoti “Fidei Donum”, don Pascal e don Evodius, che per diversi anni hanno servito la nostra Chiesa agrigentina e sono stati richiamati dal loro Vescovo nella loro terra.

Dopo avere sentito il presbiterio, quest’anno ho deciso di introdurre una novità nella cura dei servizi diocesani, sostituendo le figure centrali del Vicario per la Pastorale e del Vicario per la Ministerialità con tre Vicari Episcopali di Settore che cureranno questi delicati servizi.

Con questo provvedimento intendo far sentire il Centro Diocesi più vicino a tutto il territorio della nostra Chiesa agrigentina.

Auspico che tutti i membri del popolo di Dio accolgano quanti sono stati nominati con stima e fiducia, sostenendoli con la preghiera e la fattiva collaborazione.

A tutti auguro un proficuo lavoro apostolico e un generoso servizio.

Queste le nuove nomine:

Alotto don Giuseppe – U.P. S. Nicolò di Bari e BMV del Carmelo – S. Stefano Quisquina

Argento don Giuseppe – Parrocchia S. Nicolò di Bari – Ribera

Barbera don Filippo – U.P. S. Giacomo e BMV di Fatima – Ravanusa

Brancato don Angelo – U.P. BMV di Fatima – BMV del Carmelo – Agrigento

Brunetto don Girolamo – U.P. S. Eduardo – S. Biagio – Canicattì

Casola don Emanuele – U.P. SS Trinità – M.SS. del Monte Carmelo – S. Antonio – Cianciana

Casula don Giorgio – U.P. BMV del Monte Carmelo – Gesù e Maria – Casteltermini

Catanzaro don Nino – Parrocchia S. Pietro Apostolo – Sciacca

Colletti don Lillo – Parrocchia S. Vincenzo Ferreri – Calamonaci

Coppola don Giuseppe – Parrocchia SS. Pietro e Paolo – Montevago

De Souza don Antonio – U.P. S. Pancrazio – S. Spirito – Canicattì

Di Nolfo don Mario – Parrocchia San Pellegrino – Fraz. di Sant’Anna di Caltabellotta

Falsone don Gioacchino – Parrocchia SS. Trinità – Porto Empedocle

Fiore don Salvatore Lucio – U.P. S. Domenico Savio – BMV della Pietà – Ribera

Gagliano don Giuseppe – Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore – Porto Empedocle

Giarraputo don Nino – U.P. SS. Rosario – S. Antonio Abate – S. Margherita Belice

Lo Bue don Carmelo – U.P. S. Vincenzo Ferreri – S. Francesco – Casteltermini

Mangione don Domenico – Parrocchia S. Leonardo – Montallegro

Maniscalco don Giuseppe – Parrocchia S.Lucia (S.Chiara) – Canicattì

Marciante don Giuseppe – U.P. S. Maria Maddalena – S. Francesco di Paola – Sciacca

Pace don Giuseppe – U.P. Spirito Santo – S. Antonio Abate – BMV della Mercede – Cattolica Er.

Panzera don Francesco – Parrocchia S. Maria della Pietà – Giardina Gallotti AG.

Puccio don Ignazio – U.P. S. Teresa del Bambino Gesù – S. Pietro Apostolo – Ribera

Scozzari don Giuseppe – Parrocchia SS. Redentore – Canicattì

Zagarrì don Gioacchino – Parrocchia S. Giacomo Apostolo – Comitini

Nomina di Parroco “in solidum”

Maiorana don Fabio – Parrocchia S. Gerlando – Lampedusa

Sciacchitano don Ernesto – U.P. Maria SS del Buon Consiglio – S. Croce – Porto Empedocle

Statello don Calogero – Parrocchia SS. Redentore – Canicattì

Zammito don Salvatore -U.P. S. Venera – BMV del Monte Carmelo – S. Rocco – Grotte

Nomina di Amministratore

Montana don Gaetano – Parrocchia S. Famiglia e Maria SS degli Angeli – Palma Montechiaro

Mupenda don Ombeni – Parrocchia Sacra Famiglia – Ravanusa

Ukwenya don John – Parrocchia San Giuseppe Artigiano – Favara

Nomina di Vicario parrocchiale

Attardo don Salvatore – Parrocchia BMV del Carmelo – Sciacca

Milawa don Benjamin – ParrocchiaS. Nicola Fontanelle – Agrigento

Ndzana Ndzana don Marcel – Parrocchia BMV del Carmelo – Agrigento

Nomina di Rettore e Cappellano

Di Liberto don Giovanni – Rettoria Maria SS. Addolorata – Casteltermini

Livatino don Giuseppe – Rettoria San Giuseppe – Canicattì

Manganello don Gero – Rettoria S. Alfonso – Agrigento

Massaro don Antonino – Rettoria Maria SS. della Catena – S. Stefano Quisquina

Polisano don Mario – Cappellano Apostole del Sacro Cuore – Ravanusa

Vicari Episcopali per la Pastorale e la Ministerialità

Agrò don Giuseppe – Vicario Settore Est – con sede in Canicattì

Argento don Leo – Vicario Settore Centro – con sede in Porto Empedocle

Cumbo don Giuseppe – Vicario Settore Ovest – con sede in Ribera

Strutture e Organismi Diocesani

Coordinamento Dipartimento Pastorale e Ministeriale – don Rino Lauricella

Vice-Cancelliere – don Antonio Lalicata

Centro per l’Evangelizzazione e Catechesi (Famiglie – Giovani e Catechesi) –

– don Gero Manganello

Centro per la Missione – don Aldo Sciabbarrasi

Radio Diocesana Concordia – don Giuseppe Livatino

Aiuto Economo – don Mario Sorce

Assistente Scouts – don Marco Farruggia

AVRO’ IL PIACERE DI INCONTRARE

i nuovi Vicari Ep. di Settore, i Parroci, gli Amministratori e i Vicari parrocchiali

martedi’ 27 agosto 2019 – ore 10,00 in Episcopio

per un saluto fraterno, per ricordare gli adempimenti e i doveri inerenti al ministero da svolgere, per concordare le date dell’inizio del loro nuovo ministero.

Affido questi trasferimenti e nuove nomine alle preghiere, alla preparazione gioiosa di tutti i fedeli, fiducioso che essi porteranno frutto a misura dell’accoglienza e della collaborazione che riceveranno.

A tutti la benedizione del Signore e l’augurio di un fecondo lavoro apostolico.

Agrigento, 19 agosto 2019

† Francesco Montenegro