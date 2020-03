Canicattì, #DoniAMOci: buoni spesa alle famiglie in difficoltà

Connect on Linked in

Continuano le iniziative nell’ambito del progetto #DoniAMOci , fortemente voluto dall’assessore alla Solidarietà sociale, Antonio Giardina e dall’Assessore alla promozione turistica Angelo Cuva.

Dopo le iniziative mirate al benessere fisico con il progetto realizzato dal club BULL FITNESS in favore dei pazienti del cento di salute mentale questa volta è il CTS (Centro di Terapia e studi) di Canicattì a donare un sorriso alle persone momentaneamente in difficoltà.

Il Comune di Canicattì ha messo a disposizione, in collaborazione con

Il presidente del Cts, Gioacchino Ferlisi, dei buoni spesa a disposizione delle famiglie in difficoltà, un gesto di grande umanità che è stato accolto favorevolmente dalla comunità canicattinese.

Grazie alla convenzione con un supermercato locale, le famiglie potranno acquistare non solo beni di prima necessità ma anche farmaci e beni necessari alla salute.

“L’idea di coinvolgere le associazioni presenti sul territorio ha funzionato oltre ogni rosea aspettativa – commenta il sindaco Ettore Di Ventura – si tratta di piccoli doni che ogni associazione mette a disposizione della comunità canicattinese, un gesto di grande umanità che rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva”

Anche per l’assessore Giardina, il progetto DoniAMOci sta dando ottimi risultati: ” Canicattì è una città che ha dimostrato grande sensibilità su questi temi – commenta l’assessore Giardina – tutte le associazioni, ognuno per il settore di competenza, hanno mostrato grande impegno , professionalità e soprattutto umanità. Il progetto DoniAMOci ha voluto mettere in pratica quello che è il vero spirito del Natale, essere generosi con chi vive in momentanea difficoltà . Siamo molto soddisfatti dall’andazzo di tutti gli eventi e invitiamo la cittadinanza ad essere sempre propositiva”.