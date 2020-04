Canicattì, dopo il concertone di Capodanno arriva il music live dell’Epifania(Video)

Print This Post

Ottima riuscita del Concertone di Capodanno con il cuore della Città pullulante di gente, intenta solo a divertirsi e a festeggiare in allegria l’inizio del nuovo Anno.

Superato il successo dello scorso anno, segno che gli sforzi profusi da tutti nell’organizzazione e nello svolgimento dell’evento sono stati apprezzati dai cittadini che, con grande entusiasmo, hanno animato le vie della Città fino alle luci dell’alba.

“Bellissimo vedere una Comunità, la mia Comunità, unita a festeggiare – dichiara il sindaco Ettore Di Ventura – Ringrazio il Comitato Piazza Dante e tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno contribuito alla riuscita dell’evento gratuito in piazza.

Un ringraziamento particolare va alle Forze dell’Ordine che hanno garantito l’ordine pubblico e la sicurezza, così come i tanti volontari, presenze tutte essenziali, oltre che ai dipendenti che hanno predisposto tutti gli atti propedeutici all’organizzazione di questo Capodanno 2020.

Fondamentale è stata la collaborazione tra il Comune di Canicattì, il Comitato Piazza Dante e le attività commerciali ed imprenditoriali che hanno creduto nella buona riuscita della serata, elementi che hanno permesso di trascorrere l’ingresso del Nuovo Anno in una Piazza rinata e in sicurezza e allegria, senza la necessità di doversi mettere su strada per raggiungere altre destinazioni.

Abbiamo voluto regalare una serata all’insegna della buona musica e del sano divertimento. Festeggiare nella propria piazza, nella propria Città, con amici e parenti era l’obiettivo e lo abbiamo raggiunto con grande soddisfazione.

Vogliamo offrire un’altra serata gratuita, il prossimo 5 gennaio, all’insegno del sano svago, con la stessa formula vincente del Concertone, sempre nella splendida cornice di Piazza Dante e sempre con il vincolo di munirsi del coupon.”

Vi aspettiamo, numerosi e desiderosi di divertimento senza eccessi, il 5 gennaio, per il Concerto dell’Epifania, un Live Music e DJ Set con i KosaTosta .