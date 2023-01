Ancora criminalità in azione a Canicattì, due furti in appartamento sono stati denunciati nei giorni scorsi in città.

Ignoti sarebbero riusciti a penetrare all’interno di un’abitazione appartenente ad una coppia di pensionati, in via Cile, e dopo aver rovistato nelle varie stanze della casa sarebbero riusciti ad individuare il nascondiglio in cui erano stati celati gli averi di famiglia riuscendo così a depredare beni per circa 20 mila euro.

Un altro furto è stato compiuto n via Nilde Iotti, grazie al ponteggio montato per alcuni lavori di ristrutturazione, i ladri sono riusciti a penetrare nella casa di una giovane coppia. I malviventi hanno portato via degli orecchini, un bracciale in oro e altri accessori.

Una volta fatta l’amara scoperta, in entrambi i casi, ai proprietari non è rimasto altro da fare che denunciare il fatto alle forze dell’ordine.