Canicattì, edifici pericolanti: situazione critica in via Vittorio Emanuele

E’ emergenza a Canicattì dove l’amministrazione del sindaco Ettore Di Ventura si sta misurando in questi giorni con una serie di edifici pericolanti dislocati nei vari quartieri della città.

Quella che desta più preoccupazione è un’abitazione abbandonata da tempo che si trova in via Vittorio Emanuele dove la parete che da sulla strada sta via via pendendo sempre di più con un rischio crollo molto serio.

I vigili urbani, dietro indicazione dell’ufficio tecnico, infatti hanno transennato la zona nell’attesa di intervenire con l’abbattimento della parte pericolante che avrà ovviamente ripercussioni sull’intero edificio.

Altre due abitazioni cittadine sono state già soggette di due ordinanze di messa in sicurezza mentre ulteriori edifici pericolanti si trovano in Via Carlo Alberto e in Via Cristoforo Colombo.

Di Pietro Geremia