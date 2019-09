Canicattì, eletto nuovo consiglio direttivo della “Tre Sorgenti”

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri i sindaci dei comuni dell’hinterland canicattinese hanno eletto il nuovo consiglio direttivo della “Tre Sorgenti”.

“Il mio impegno amministrativo è stato dedicato ad un bene prezioso: l’acqua” – ha dichiarato il Sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura in una nota su Facebook.

“Faccio i migliori auguri al consiglio direttivo: sono certo che si spenderà al massimo affinché si realizzi l’auspicato rilancio dell’ente. Nel pomeriggio in assemblea ATI abbiamo votato per la gestione dell’acqua pubblica attraverso la costituzione di un’Azienda Speciale Consortile. La strada da fare è ancora lunga, ma sono convinto che stiamo procedendo per quella giusta, nell’interesse di Canicattì e di tutto il nostro territorio” – termina il primo cittadino.

Di Pietro Geremia