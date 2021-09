Sono quattro i candidati sindaco di Canicattì. Si tratta dell’uscente Ettore Di Ventura, dell’ex Vincenzo Corbo, del giornalista Cesare Sciabarrà e di Fabio Falcone, consigliere comunale del movimento 5 stelle. Dieci le liste che sono state presentate in tutto al consiglio comunale per un totale di circa 240 aspiranti consiglieri. A mezzogiorno, infatti, è scaduto il termine ultimo per la presentazione di liste e candidature alle prossime elezioni amministrative che si terranno in città il 10 ed 11 ottobre. Nessun stravolgimento delle previsioni se si considera che i 5 stelle seppur all’ultimo momento hanno deciso di presentare alla città una propria candidatura alla carica amministrativa più alta. Si tratta di Fabio Falcone che correrà con la civica Canicattì InMovimento ed ha designato come assessori Maria Paci, Antonio Inglima, Angelo Meli e Maria Amato. Il sindaco uscente Ettore Di Ventura avrà a suo sostegno quattro liste : Soprattutto Canicattì, Liberi e Forti, Canicattì Rinasce e Forza Italia. Assessori designati in questa prima parte della campagna elettorale sono: Vincenzo Asti, Calogero Muratore, Irene Sacheli e Calogero Inglima. L’ex sindaco Vincenzo Corbo, che torna in campo dopo cinque anni di stop perché dopo due legislature consecutive non poteva candidarsi sarà appoggiato da due liste civiche. Corbo Sindaco e Facciamo Squadra. Assessori designati: Franco Giordano, Massimo Muratore, Alberto Tedesco, attuale presidente del consiglio comunale della città e Patrizia Bennici. Infine, ma non per ultimo il giornalista Cesare Sciabarra che avrà l’appoggio della civica “Cesare Sciabarrà sindaco”, di Fratelli d’Italia ed Onda il movimento fondato dal deputato regionale Carmelo Pullara. Assessori designati Fabio Li Calzi, Tommaso Vergopia, Totò Lentini e Giuseppe La Licata. Dalla presentazione delle liste di oggi appare chiaro come il quadro politico sia profondamente spaccato e segna la scomparsa ad esempio del Partito Democratico che non ha presentato nessuna lista al consiglio comunale dividendo i propri candidati nelle civiche di Ettore Di Ventura ed Enzo Corbo. Ma anche il centro destra non è stato da meno. Infatti, non essendo riuscito a trovare un candidato unitario che potesse rappresentare la coalizione molti esponenti hanno deciso di appoggiare in modo sparso: Di Ventura, Sciabarrà e Corbo. Adesso la campagna elettorale parte a pieno regime e sarà caccia all’ultimo voto. In fondo manca meno di un mese alla data del 10 ed 11 ottobre quando i circa 19 mila elettori si recheranno alle urne per dare una nuova governance a questa città.