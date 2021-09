Alle prossime elezioni amministrative di Canicattì , Fratelli d’Italia dichiara ufficialmente che porterà avanti il suo progetto di

rinnovamento politico sostenendo il candidato sindaco “Cesare Sciabarrà”.

Il Consiglio Direttivo di Partito alla presenza del Commissario provinciale Calogero Pisano ha preso atto che ad oggi l’unico progetto politico davvero alternativo in città rispetto alle amministrazioni precedenti guidate dalle sinistre ritenute certamente fallimentari , che si inquadra senza dubbio nell’area politica del centrodestra di cui saremo responsabilmente e coerentemente rappresentanti e’ quello del candidato sindaco Sciabarrà .

Fratelli d’Italia sara’ parte attiva e importante del progetto ponendo delle basi programmatiche di FDI indispensabili che si vadano ad aggiungere al già corposo programma elettorale del nostro candidato sindaco e delle liste che lo sosterranno attenzionando particolarmente punti per noi ritenuti fondamentali come la sicurezza ,la trasparenza amministrativa , l’ordine pubblico, la grande attenzione per i giovani e lo sport , per la cultura e il lavoro , per i disabili , gli anziani e i meno abbienti, il rilancio forte dei comparti economici e produttivi della citta’ nonché delle soluzioni reali e realizzabili per migliorare la qualità di vita dei canicattinesi ,senza trascurare tanti altri argomenti che saranno meglio divulgati e approfonditi durante la nostra campagna elettorale .

Evidenziamo che l’accordo politico con Sciabarra ‘ nasce da unità di intenti , da una grande passione sociale e dalla certezza che la nostra classe dirigente cittadina unita ai nostri referenti regionali e nazionali possono garantire un supporto valido alla realizzazione degli obiettivi prefissati nell’interesse della nostra città .



Ci faremo garanti di una campagna elettorale dai contenuti qualitativi basata sul confronto politico , rispettoso e incisivo

auspicandoci utili dibattiti su contenuti e proposte . A breve consegneremo le liste dei candidati al consiglio comunale e

inizieremo una campagna elettorale storica e basata sul confronto politico democratico dove i nostri cittadini potranno scegliere tra il passato deludente e inconcludente e il futuro di vero cambiamento reale e di ammodernamento della nostra Canicattì . La scelta passa agli elettori “ liberi “.



Il Coordinamento Cittadino di FDI.