Nel comune di Canicattì, così come in altri 5 Comuni agrigentini, in autunno si tornerà alle urne. La Regione Sicilia ha stabilito che nell’isola si voterà in una finestra temporale fra il 15 settembre e il 15 ottobre, nelle prossime settimane uscirà la data esatta.

L’Ars ha approvato la norma che prende atto dello spostamento disposto già dal governo a causa dell’emergenza Covid.

I comuni agrigentini che rinnoveranno Sindaco e Consiglio comunale sono i seguenti: Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago, Porto Empedocle e San Biagio Platani.