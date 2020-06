Canicattì, emanato avviso pubblico per la riqualificazione e gestione della Piscina Comunale

Connect on Linked in

Gli operatori economici, le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro, sia in forma singola che in aggregazione temporanea, che ne abbiano l’interesse, possono presentare modello di adesione per la riqualificazione e gestione dell’Impianto Sportivo Comunale “Piscina Comunale coperta”. La durata prevista per l’affidamento della gestione è di 10 anni.

L’istanza, allegata all’avviso, è scaricabile dal sito istituzionale al link

http://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4739 e dovrà pervenire, debitamente compilata, firmata e corredata delle attestazioni richieste, in busta chiusa e sigillata, sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:

“Adesione all’avviso pubblico – Proposta per la riqualificazione e gestione della piscina comunale -con l’indicazione del mittente entro e non oltre le 12,00 del 20.08.2020 al recapito fisico “Ente Comune di Canicattì – Ufficio Protocollo – Corso Umberto I, n. 59 – CAP 92024 Canicattì (Ag)” e con una delle seguenti modalità:

· a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

· mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

· nella forma di autoprestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

· direttamente senza le formalità.

La consegna al recapito fisico Protocollo Generale, qualunque sia la modalità di invio, deve avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30: faranno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione.

La procedura sarà curata dal Comune di Canicattì – Corso Umberto I n. 59 – 92024:

· Direzione IV -Servizi alla Città – Area della P.O. n. 6 Servizi socio assistenziali, pubblica istruzione, servizi culturali, sport e grandi eventi – Tel. 0922.734508.

· Partita IVA: 00179660840.

Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Giovanni Petix

• PEC: cultura@pec.comune.canicatti.ag.it

• EMAIL: g.petix@comune.canicatti.ag.it