Canicattì, emanato il programma dei ripristini alla condotta idrica a cura di Girgenti Acque

Nella giornata di ieri si è tenuto in sala Giunta, sotto la cura

del sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura e dell’assessore allo Sviluppo Territoriale Rosa Maria Corbo, un tavolo tecnico con i vertici di Girgenti Acque e i tecnici dell’UTC per valutare il programma di interventi finalizzati a ripristinare le numerose rotture alla condotta idrica urbana.

Il programma, stilato lo scorso 31 dicembre a seguito di controlli e segnalazioni, è stato condiviso dalle parti e approvato.

Sono previsti l’attuazione di interventi nelle seguenti vie:

Via Torino, Via San Pio da Pietralcina (lavori già effettuati), Largo Aosta angolo via Puglia (abbassamento della sede stradale), Via De Gasperi e via Giglia (abbassamento del pozzetto all’incrocio), Via Ruggero Settimo angolo via Mazzini (ripristino tappo di chiusura della saracinesca – grave pericolo per i pedoni), Via Guicciardini angolo via De Gasperi (ostruzione fognatura e crollo di parte del marciapiede), Via Salemi (affioramento di acqua dall’asfalto durante la distribuzione dovuta a rottura condotta sotterranea), Discesa via Augello angolo via Piave (abbassamento del piano stradale per probabile perdita alla condotta)

Discesa via Garilli (rottura allaccio presa idrica inizio salita), Via Ciro Menotti dall’angolo di via Regina Margherita all’angolo di via Piave (affioramento di acqua dall’asfalto in occasione della distribuzione per rottura condotta sotterranea), Via Sabaudia (affioramento di acqua dall’asfalto in occasione della distribuzione per rottura condotta sotterranea), Via Amendola (ripristino scavo), Via Argentina, Via Caracciolo all’altezza del civico 60, Via Maria Corsello, Largo Meli, Via Diaz angolo via Nuoro , Via Gaeta angolo corso Vittorio Emanuele, Via Pier Paolo Pasolini, Sagrato Chiesa S. Francesco.

Riguardo ai lavori in Largo Aosta/Via Puglia, dalle prove di ascolto effettuate in nottata, è stata confermata la presenza di perdita nella condotta. Si procederà adesso alla riparazione della stessa.