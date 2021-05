L’amministrazione comunale di Canicattì, informa la cittadinanza che, visto l’esito negativo dei tamponi eseguiti su alunni e docenti del plesso “De Amicis” e la relativa sanificazione di tutti i locali, a partire da domani, 29 ottobre, il plesso scolastico sarà riaperto.

Il sindaco Ettore Di Ventura, con propria ordinanza sindacale, ha ordinato la ripresa delle normali attività scolastiche e didattiche.

La raccomandazione è quella di seguire rigidi protocolli di prevenzione al fine di evitare il diffondersi del contagio da Covid 19.

In questo momento possiamo ancora uscire senza restrizioni ciò che non va bene per niente è la strafottenza di pensare che tutto è finito o che è stato solo un brutto sogno, i ragazzi devono capire che non va bene creare assembramenti dentro e fuori dagli istituti scolastici!!! Purtroppo i casi di questi giorni dimostrano che siamo in piena pandemia!!!

Allora perché rischiare un nuovo lockdown, usiamo le mascherine e rispettiamo le distanze , chi la indossa è come se volesse dire ai visi nudi “Indosso questa protezione non solo per me, ma anche per te!!!”