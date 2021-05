Nei prossimi giorni possibili altre chiusure in città. A fronte del continuo aggiornamento dei positivi al Covid-19 a Canicattì, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere le attività al mercato settimanale di via Carlo Alberto.

Questa la nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune:

“Informiamo che, visto l’attuale andamento epidemiologico in città, già accertato dai competenti organi sanitari, al fine di scongiurare potenziali assembramenti di persone che non consentirebbero il rispetto delle prescrizioni atte ad evitare il diffondersi del contagio, il sindaco Ettore Di Ventura ha emesso l’O.S. 110/2020 con la quale vieta lo svolgimento del mercatino settimanale di via Carlo Alberto per mercoledì 28 ottobre p.v.”

Attualmente è in atto una riunione straordinaria per decidere la chiusura di tutte le scuole cittadine.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato.