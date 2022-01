Continua inesorabilmente a salire il numero dei positivi al Covid-19 nella nostra città con altri 113 casi. E, purtroppo, a quanto pare il numero è destinato a salire.

In queste ore parrebbe che la nostra Canicattì, insieme ad altre 39 città, possa passare alla zona arancione e quindi, come da protocollo, chiudere tutte le scuole per almeno altre 2 settimane.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato