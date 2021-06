L’ Asp di Agrigento ieri ha comunicato il fine isolamento di altri 22 canicattinesi che nelle scorse settimane sono risultati positivi al Covid-19 .

Alla luce dei nuovi dati si riduce ulteriormente il numero delle persone attualmnte positive al coronavirus che in città sono 146.

“Ieri pomeriggio si è conclusa la due giorni di screening anticovid che ha coinvolto gli studenti che frequentano le scuole del primo ciclo della nostra Città, unitamente a docenti, personale e rispettivi familiari e tanti cittadini che si sono sottoposti volontariamente al test rapido – commenta il sindaco, Di Ventura – i tamponi processati nelle giornate di venerdì e sabato sono stati complessivamente 1098.

Di questi 26 hanno esito positivo o dubbio per cui si è proceduto ad eseguire il tampone molecolare che sarà processato nelle prossime ore.Colgo l’occasione per ribadire un grande e doveroso ringraziamento a tutti coloro che si sono spesi per l’ottima riuscita dell’iniziativa dal personale sanitario, medici e paramedici, alla Protezione Civile Comunale, volontari Associazione Vigili del Fuoco in congedo, Polizia Municipale e Assessori comunali.

In particolare ringrazio i Dott.: Mario Zappia, Vittorio Spoto, Beatrice Salvago, Ercole Marchica, Giuseppe Licata, Roberto Gravotta, Salvatore Terrana, Antonio Messina, Filippo Rivoli, Gaetano Patti, Gero Volpe, Roberta Di Naro, Flavia Di Rosa, Gloria Catalano, Noemi Basile, Luca Puzzo, Federica Urso, Giuseppe Giarratana, Calogero Chiavenna, Amedeo Bonfiglio, Alessandro Marotta, Maria Giancola, Mario Insalaco e Giuseppe Infantino, per la preziosa collaborazione e per avere reso possibile tutto ciò.”