Continuano ad avanzare i casi di Covid -19 a Canicattì, questa sera l’Asp ha comunicato altri 29 casi di soggetti positivi al Coronavirus e 23 guariti, i dati totali sono 202.

“Nella giornata di oggi ho ricevuto la notifica di 29 nuovi contagi nella nostra Città che portano il totale dei contagiati, dall’inizio della pandemia, a 339 – commenta il sindaco, Ettore Di Ventura – sempre nella giornata odierna è stata notificata la guarigione clinica di 23 nostri concittadini che portano il totale delle guarigioni a 132, comprese le 7 guarigioni della cosidetta prima ondata.Gli attuali positivi, dunque, vedono un incremento di 6 unità portando il totale a 202.”

I dati epidemiologici sul contagio da Covid non tranquillizzano per niente ma nonostante questo, oggi pomeriggio, in giro e nei supermercati c’erano centinaia di persone, in molti casi, senza rispettare la distanza di sicurezza. Una situazione che preoccupa molti cittadini.

Per colpa di gente indisciplinata infatti, si rischia di far precipitare la situazione da un momento all’altro. Senza voler fare allarmismo è il caso di riflettere su quella che è l’attuale situazione nei nostri ospedali, un aumento eccessivo dei casi metterebbe ulteriormente sotto pressione un sistema già al collasso con possibili conseguenze funeste.

L’invito a tutti i canicattinesi è quello di rispettare le regole e soprattutto di non affollarsi nei locali come se non ci fosse un domani. Un invito alle istituzioni locali ad un magguior controllo nei luoghi dove attualmente si verificano assembramenti in modo da regolamentare gli accessi nei luoghi chiusi .

Si chiede anche un maggior senso civico a tutti coloro che in attesa dell’esito del tampone stanno in giro. Se non adottiamo comportamenti responsabili questa pandemia rischia di danneggiarci seriamente.