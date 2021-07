L’emergenza Covid a Canicattì si fa sempre più critica, i contagiati sono passati da 7 a 72 nel giro di 3 giorni. Sono stati segnalati dei pazienti positivi al Coronavirus infettati con la variante inglese trasferiti a Ribera a causa dell’assenza nel locale nosocomio di un reparto Covid.

Alcuni dei contagiati sarebbero stati infettati nonostante la seconda dose di vaccino. In città sono diversi i focolai attivi, in una casa di riposo personale e utenti sono in quarantena dopo alcuni casi di Covid all’interno della struttura.

Ieri l’Asp di Agrigento ha comunicato la positività di altre 20 persone, il numero delle persone affette da Covid 19 in città è salito a 72.

Nonostante questi numeri in giro molta gente continua a non rispettare le norme anti contagio: assembramenti e mancato uso delle mascherine.

Se l’epidemia oggi si mantiene su livelli alti la ragione va ricercata nei comportamenti irresponsabili dei giorni scorsi: festeggiamenti calcistici, matrimoni, battesimi, movida, ecc, ecc, è inutile far finta di niente le indicazioni per evitare il contagio ci sono ma in molti non le hanno rispettate e si sono creati nuovi focolai, in poche parole c’è stato un abbassamento del livello di attenzione che inevitabilmente adesso ha fatto nuovamente precipitare la situazione.

Le forze dell’ordine per il week and hanno previsto diversi controlli al fine di tutelare la salute pubblica.