Continua a crescere il numero dei positivi al Covid 19 in città, a Canicattì, secondo l’Asp di Agrigento, il numero delle persone positive al virus è di 101 unità. Tra queste una donna quarantenne ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Ribera.

La situazione in città rischia di degenerare nel giro di pochi giorni, la gente chiede che si attuino controlli serrati punendo severamente chi non rispetta le regole e si organizzino campagne di sensibilizzazione sull’uso corretto delle norme che impediscono ulteriori contagi …solo così si potrà vedere la luce in fondo a questo lungo tunnell!!!

In Sicilia sono stati 808 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 15.589 tamponi processati nell’isola. L’incidenza scende leggermente fino al 5,2% o poco più. L’isola è, anche oggi, prima per nuovo contagio giornaliero in Italia anche se seguita a ruota dalla Lombardia.

Gli attuali positivi sono 12.095 con un aumento di altri 338 casi. I guariti sono 464 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre 6 vittime e il totale dei decessi è di 6.062. Sul fronte ospedaliero sono adesso 387 i ricoverati, 17 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva adesso sono 36 i ricoverati.