Non si arresta l’emergenza Covid a Canicattì dove, in meno di 72 ore, i contagi sono schizzati da 7 a 53. In molti lamentano l’assenza di misure preventive come mascherina e distanziamento ed eccessivi assembramenti in luoghi pubblici.

Il Sindaco esorta la popolazione al rispetto delle regole al fine di evitare incrementi vertiginosi come avvenuto quest’inverno dove i casi di Covid sono arrivati quasi a 300.

“Ulteriore incremento del numero dei contagi in Città. E’ quanto si apprende dalla odierna comunicazione dell’ASP che ci segnala 13 nuovi casi – commenta il sindaco, Ettore Di Ventura – nessun fine isolamento.

Salgono quindi a 53 gli attuali positivi; per alcuni di essi il contagio è avvenuto in ambito familiare a seguito di contatto stretto con persona già risultata affetta da covid. Per l’ennesima volta facciamo appello al buonsenso e chiediamo a tutta la Comunità, non a precise fasce di età, di rispettare il distanziamento e di usare correttamente i dispositivi di protezione (mascherine) quando questa la distanza interpersonale è inferiore ad un metro. Ricordiamo inoltre, a chi non è ancora vaccinato, di provvedere al più presto e di avere più fiducia nella Scienza.”