Si aggrava il bilancio delle vittime dovute alla pandemia da Covid-19, la città di Canicattì piange altre due vittime. Si tratta di nostri concittadini che da alcuni giorni si trovavano ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Notizie che gettano nello sconforto l’interà comunità canicattinese incredula per quello che sta accandendo.

In questo momento bisogna, più che mai, rispettare le regole ed avere rispetto per chi ci sta vicino. Vanno altresì intensificati i controlli in tutti quei luoghi di assembramento, come i supermercati, dove ancora oggi assistiamo a scene indegne con gente accalcata e priva di sistemi di protezione.

Nel 90,8% delle diagnosi di ricovero erano menzionate condizioni (per esempio polmonite, insufficienza respiratoria) o sintomi (per esempio, febbre, dispnea, tosse) compatibili con SARS-CoV-2.

Alle famiglie dei nostri concittadini vittime del Covid la nostra redazione esprime le più sentite condoglianze.