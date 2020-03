Canicattì, emergenza epidemiologica da COVID-19: aumentano gli interventi di aiuto ai più fragili

Connect on Linked in

Incrementa il numero dei professionisti dell’Equipe multidisciplinare, facente capo all’Istituto Walden scs Onlus, che scendono in campo a sostegno dei più fragili.

A quelli che avevano già dato disponibilità a fornire la loro professionalità, oggi se ne aggiungono di altri. È quanto anticipa l’assessore Antonio Giardina, con delega ai Servizi Sociali.

“La #prossimità abbraccia e dona sostegno anche a distanza – commenta l’assessore Giardina – I professionisti dell’equipe multidisciplinare risponderanno al telefono offrendo gratuitamente sostegno e supporto a chi ne ha bisogno.

Non possiamo lasciare sole le persone fragili in questi momenti di emergenza sanitaria e sociale.

L’azione d’ascolto e di accompagnamento non può e non deve fermarsi.”

Nelle tabelle nomi e numeri da contattare. #insimecelafaremo