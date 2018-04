Canicattì, emergenza rifiuti: appiccato incendio in Via Ciro Menotti (Foto)

Ennesimo incendio di rifiuti a Canicattì. L’emergenza che ha intasato la città del Parnaso da ormai più di 15 giorni sta spingendo i cittadini ad appiccare sempre più frequentemente dei roghi alle mini discariche che si sono formate nel pressi dei cassonetti comunali. A farne le spese questa sera è stata Via Ciro Menotti, una traversa del centralissimo Viale Regina Margherita, dove ignoti hanno appunto dato alle fiamme il cumulo di rifiuti che si era andato formando in questi ultimi giorni. Fumo, piccole esplosioni di bombolette spray e un odore maleodorante hanno invaso le abitazioni vicine, dove i residenti sono stati costretti a chiudere le finestre per evitare che la nube tossica sprigionata dal rogo entrasse nelle proprie case. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco i quali hanno spento le fiamme riportando tutto alla normalità, eccetto la scia di percolato e acqua che si è sparsa per tutto il circondario inquinando le strade limitrofe.

Ricordiamo ai gentili piromani, che in virtù dell’art. 256-bis del codice dell’ambiente in merito alla combustione illecita di rifiuti, è prevista la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.

Di Pietro Geremia