Canicattì, emergenza rifiuti: indetta conferenza dei capigruppo per programmare un Consiglio comunale straordinario

Connect on Linked in

Riceviamo e pubblichiamo.

Comunico di aver dato disposizione all’ufficio di presidenza di indire, per lunedì prossimo, una conferenza dei capigruppo, per discutere sulla convocazione urgente di un consiglio comunale straordinario ed aperto, avente ad oggetto i problemi, più volte evidenziati, che caratterizzano la gestione della raccolta rifiuti nella nostra città.

Tale convocazione, sollecitata da diversi colleghi consiglieri anche nell’ultimo consiglio comunale, a mio modo di vedere appare necessaria.

Si pensi al perdurare del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sulle pubbliche vie, alla situazione a dir poco problematica e intollerabile che si è venuta a creare al “Foro Boario”, e, ancor di più, alle note redatte dal nostro Ente, ed in particolare dall’Ufficio ARO, con le quali, nell’enumerare tutte le contestazioni sollevate nei confronti del R.T.I. SEA – ISEDA – ECOIN si fa riferimento, a titolo esemplificativo: alla mancata collocazione delle isole ecologiche nonchè dei cassonetti di prossimità previsti dal contratto e che avrebbero dovuto essere collocati nelle zone periferiche ed extraurbane

della città, alla mancata consegna dei sistemi di videosorveglianza ad alta definizione e ad infrarossi, al mancato servizio personalizzato per i disabili, ai disservizi legati alla distribuzione dei mastelli, alla mancata consegna dei kit di sacchetti biodegradabili da fornire alle utenze domestiche, alla mancata collocazione di contenitori per i rifiuti differenziati nel cimitero comunale, ai diversi disservizi registrati in ordine alla raccolta dei rifiuti, allo spazzamento ed allo scerbamento del territorio cittadino.

Questi ed altri problemi sono stati già evidenziati nel consiglio comunale straordinario celebrato a marzo e, come è evidente a tutti, ad oggi non hanno trovato una soluzione: la discussione in Consiglio Comunale su queste ed altre questioni, con la partecipazione del rappresentante delle ditte, appare, oltre che utile, anche necessario per avviare la loro risoluzione definitiva.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Canicattì

Avv. Alberto Tedesco