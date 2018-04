Canicattì, emergenza rifiuti: si rischiano problemi igienico – sanitari

Connect on Linked in

A seguito dell’emergenza rifiuti, la città di Canicattì sta rischiando seri problemi di ordine igienico – sanitario. In molte zone i cumuli di rifiuti hanno raggiunto livelli allarmanti.

Se a livello politico non si trova una soluzione immediata, rischiamo di avere gli stessi problemi registrati in Campania alcuni anni addietro.

Intanto sull’emergenza rifiuti, è intervenuto il Sindaco, Ettore Di Ventura che sul suo profilo Facebook scrive :

“Cercheremo di ripulire quante più zone possibili fino al raggiungimento del quantitativo massimo che possiamo conferire in discarica. Questo lavoro continuerà incessantemente anche nella giornata di sabato in modo da raggiungere una situazione accettabile dal punto di vista igienico sanitario e del decoro urbano. Un grande ringraziamento desidero rivolgerlo a tutti gli operatori ecologici. Mi scuso con tutti i cittadini per il momento difficile che stiamo attraversando, certamente non direttamente imputabile a nostre incapacità, e confido nella collaborazione di tutti in questo particolare momento, iniziando con il conferire il minore quantitativo possibile di rifiuti”.