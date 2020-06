Canicattì, era ricercata per evasione dai domiciliari: 26enne rumena si consegna alla polizia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nei giorni scorsi una 26enne di origini rumene ricercata per evasione dagli arresti domiciliari si è consegnata agli uomini della polizia di stato di Canicattì.

Il tutto sarebbe avvenuto durante i controlli del territorio posti in essere dagli agenti canicattinesi dove, probabilmente sentendosi braccata dalle numerose pattuglie in servizio, la donna che da diversi giorni era attivamente ricercata in seguito al suo allontanamento dalla abitazione ove era ristretta alla misura cautelare degli arresti domiciliari si sarebbe arresa e quindi costituita alle forze dell’ordine.

La 26enne si era stata sottoposta dapprima in data 17 aprile alla misura dell’obbligo di dimora con prescrizione di permanenza a casa e successivamente, a seguito di plurime violazioni segnalate, dal 21 maggio alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con ordinanza di aggravamento emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento.

Una volta espletate le formalità di rito la giovane è stata dunque condotta presso una abitazione ove rimanere ristretta in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’atto di polizia giudiziaria.

DI Pietro Geremia