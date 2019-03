Canicattì, esce per comprare la frutta e trova ladri in casa

Print This Post

Sembra che ormai nemmeno andare a comprare la frutta sia sicuro a Canicattì.

Nella giornata di ieri pare che una donna che vive da sola in un appartamento di viale della Vittoria si sia ritrovata in casa due giovani, sorpresi a rubare, dopo essere scesa per pochi minuti.

Nel dettaglio, la signora si era recata presso un venditore ambulante ad acquistare della frutta lasciando socchiuso il portone di ingresso dello stabile. Una volta tornata dalla bancarella situata di fronte la propria abitazione però avrebbe fatto l’amara sorpresa: all’interno dell’appartamento pare vi fossero due giovani che, avendo approfittato della non completa chiusura della porta, si erano introdotti in casa probabilmente per depredare qualche oggetto. All’arrivo della padrona però, accompagnata dal venditore ambulante, si sarebbero dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Di Pietro Geremia