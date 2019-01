Canicattì, eseguiti controlli antidroga: negativi gli esiti

Print This Post

Nella giornata di ieri gli agenti di pubblica sicurezza del commissariato di Canicattì, coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli, insieme ai colleghi del comando provinciale della guardia di finanza muniti di unità cinofile, su direttiva del Questore di Agrigento Maurizio Auriemma hanno eseguito dei controlli nelle adiacenze ed all’interno degli istituti scolastici cittadini.

Nel dettaglio, il controllo ha riguardato la zona di Largo Aosta dove ha la sede l’Euroform oltre che in alcuni laboratori dell’Istituto siti in via Maiorana.

In entrambi i casi l’esito è stato negativo con grande soddisfazione espressa dal direttore dell’Euroform, Salvatore Licata e dalla referente e tutor dell’Euroform di Canicattì, Giusi Brancato che hanno ringraziato il personale della polizia di Stato ed il dirigente del commissariato di Canicattì per questa importante azione di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che ha avuto come finalità l’educazione alla cultura della legalità unita al contrasto del dilagante fenomeno del consumo di droghe.

I controlli proseguiranno le prossime settimane in prossimità degli istituti scolastici cittadini.

Di Pietro Geremia