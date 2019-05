Canicattì, Europee: Matteo Salvini il più votato (Video)

Connect on Linked in

La città di Canicattì, a sorpresa, dopo le Elezioni Europee si risveglia una città leghista.

Il leader dellla Lega, Matteo Salvini , è stato infatti il più votato in città ma il primo partito è il Movimento cinque stelle. Ecco come hanno votato i pochi canicattinesi che si sono recati ieri alle urne per le elezioni europee. Uno su 3 è rimasto a casa e tra quelli che si sono recati alle urne, uno su tre ha votato per la lista pentastellata.

In questo servizio del collega Paolo Picone il punto sulle preferenze espresse dagli elettori canicattinesi: