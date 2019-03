Canicattì, evade dai domiciliari: arrestato romeno 55enne

Connect on Linked in

Gli agenti di pubblica sicurezza del Commissariato di Canicattì guidati dal Vice Questore Cesare Castelli hanno arrestato nella notte di ieri un romeno 55enne per il reato di evasione.

Nel dettaglio, pare che i poliziotti siano stati allertati dai sanitari dell’Ospedale Barone Lombardo in seguito al ricovero del romeno dopo essere stato prelevato dalla pubblica via in ambulanza con evidenti segni di colluttazione, probabilmente dovuti ad una lite, e in preda ai fumi dell’alcool.

L’uomo si era reso protagonista di diversi reati nel decorso fine settimana e recentemente tratto in arresto dai Carabinieri.

Dopo essere stato curato dai medici del nosocomio canicattinese il 55enne, che nel momento del prelievo in ambulanza era sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato poiché trovato fuori dall’abitazione e trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato in attesta del processo per direttissima.

Secondo quanto emerso il pregiudicato sarebbe lo stesso uomo che alcuni giorni fa si sarebbe macchiato del reato di lesioni personali aggravate ai danni di un 20enne e del titolare di un esercizio commerciale di Piazza IV Novembre dove senza alcun motivo avrebbe spaccato una bottiglia in testa al giovane e pestato il proprietario di un noto locale intervenuto in difesa della vittima.

Di Pietro Geremia