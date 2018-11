Canicattì, evade ripetutamente la misura degli arresti domiciliari: 19enne romeno condotto in carcere(Foto)

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri i poliziotti del commissariato di Canicattì guidati dal vice questore Cesare Castelli hanno condotto in carcere il 19 enne romeno Suvac Ionut Razvan in esecuzione dell’ordinanza di sostituzione di misura cautelare emessa dal giudice del tribunale di Agrigento.

Il giovane è stato segnalato dagli agenti di pubblica sicurezza in quanto negli ultimi tempi pare sia stato poco avvezzo alla misura cautelare degli arresti domiciliari a cui era sottoposto iniziando dunque ad uscire da casa senza giustificato motivo oltre ad essere indagato per due furti commessi recentemente proprio in costanza di arresti domiciliari avvenuti in un istituto scolastico ed in una abitazione.

Per i motivi di cui sopra dunque, il 19enne è stato condotto presso la casa circondariale di Agrigento per ivi rimanere ristretto in regime carcerario su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia