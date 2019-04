Canicattì, eventi culturali: mercoledì 10 aprile incontro con la sociologa Graziella Priulla.

Connect on Linked in

Il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore alla Cultura e pubblica istruzione , Katia Farrauto, informano che mercoledì 10 aprile alle 10:00, nella sala convegni del Centro Culturale San Domenico, in piazza Dante, si terrà un incontro con la sociologa Graziella Priulla, docente all’Università degli Studi di Catania. Durante l’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Un’altra Storia” Cantiere di Canicattì, sarà presentata l’ultima fatica letteraria della dottoressa Priulla “Parole tossiche – Cronache di ordinario sessismo”. Professore straordinario di “Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi” alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania, dove insegna “Sociologia della Comunicazione” nei corsi di laurea di I livello e “Comunicazione Pubblica e Istituzionale” e “Sociologia dei Processi Culturali” nei corsi di laurea di II livello in Scienze Sociologiche e in Scienze del Servizio Sociale, Graziella Priulla è anche membro del Comitato scientifico del centro interfacoltà “Fernand Braudel”, Università di Catania.

Nel tempo ha orientato i suoi studi di ricerca verso

l’informazione, la pubblicità, i consumi culturali e la comunicazione pubblica

con particolare interesse ai temi legati al linguaggio scritto e a quello

iconico.

Ha al suo attivo numerose pubblicazioni tra

monografie, articoli e saggi.

I lavori saranno coordinati da Concetta Di Falco

Mustazzella, interverranno Elisa Cupani e Piera Donato, tutte dell’Associazione

Un’altra Storia “Cantiere di Canicattì”

Considerati il grande spessore culturale della relatrice e la sua

indiscussa e riconosciuta comunicatività si prevede un evento particolarmente

interessante e altamente formativo