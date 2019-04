Canicattì, ex avvocato ai domiciliari per cumulo di reati

Print This Post

Gli agenti del commissariato di P.S. di Canicattì, agli ordini del vice questore Cesare Castelli, hanno eseguito una ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo a carico di C.C. 59 anni di Canicattì , provvedimento che dispone la detenzione domiciliare del condannato.

Il predetto con diversi precedenti penali, riconosciuto colpevole dei reati di guida in stato di ebbrezza alcoolica (commesso nel 2011) nonché diffamazione, violazione della privacy e violenza privata continuati (fatti reato del 2010), dovrà scontare la misura carceraria per 7 mesi di reclusione e 4 mesi di arresto (cumulo di pene) ed il tribunale ha rigettato la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali alla luce del quadro di pericolosità che emerge dalle numerose condanne penali.