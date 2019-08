Canicattì, falsificava monete: 40enne catturato dalla polizia

Connect on Linked in

I poliziotti della sezione anticrimine appartenenti al Commissariato di Canicattì, guidati dal Vice Questore Cesare Castelli, hanno tratto in arresto un 40enne originario del posto per il reato di falsificazione di monete e spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

In seguito a solerte indagini portate avanti dagli agenti canicattinesi l’uomo, ricercato per via di un mandato di arresto europeo emesso dalla autorità giudiziaria della Germania, sarebbe stato rintracciato ed arrestato presso una abitazione del centro cittadino.

Una volta portato in commissariato e svolte le formalità di rito il 40enne è stato condotto presso la casa circondariale di Agrigento per ivi rimanere a disposizione della autorità giudiziaria per la successiva estradizione nello stato estero.

Di Pietro Geremia