Canicattì, fermati dopo inseguimento sulla SS640: denunciati 4 romeni residenti in città

Dopo un rocambolesco inseguimento, iniziato a Capodarso, sono stati fermati, dalla polizia stradale e dai carabinieri, sulla SS640 nei pressi del bivio per San Cataldo a bordo di un’Audi A4.

Si tratta di quattro cittadini romeni, tutti residenti a Canicattì, le forze dell’ordine hanno trovato in auto diverso materiale di provenienza illecità: argenteria, orologi, collane, profumi, con molta probabilità provento di recenti furti in appartamenti, e circa 500 euro in contanti.

Nella vettura sono stati trovati anche arnesi da scasso, cacciaviti e piedi di porco, tutti e quattro i soggetti sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per i reati di ricettazione e porto abusivo di oggetti atti allo scasso.