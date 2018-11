Canicattì, fermato uno dei due giovani che rubarono una Renault schiantandosi in via Milano

Print This Post

I poliziotti del commissariato di Canicattì guidati dal vice questore Cesare Castelli sono riusciti ad individuare e segnalare all’autorità giudiziaria uno dei 2 giovani di 19 anni che due giorni fa si resero protagonisti del furto di una Renault Clio nel centro storico della città del Parnaso.

Il fatto avvenne nelle tarda serata di lunedì 5 Novembre e vide appunto i due 19enni rubare l’utilitaria andandosi successivamente a schiantare contro la ringhiera sita in Via Milano, nel vano tentativo di sfuggire alle forze dell’ordine, per poi dileguarsi nel nulla.

Solo la solerzia e la tempestività da parte degli investigatori nelle proprie indagini ha permesso dunque di identificare uno dei soggetti incriminandolo per furto aggravato e danneggiamento, mentre l’altro giovane invece è in corso di identificazione.

Di Pietro Geremia