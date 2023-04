Canicattì, festa del SS. Crocifisso: stilato il programma de "Lu Tri di Maju"

Dal 29 Aprile al 14 Maggio. Riparte, come ogni anno, la festa più lungimirante di Canicattì, vale a dire la festa del SS. Crocifisso: Lu tri di Maju.

Anche quest’anno, grazie al Comitato che già da gennaio si impegna per organizzare la festa, ci saranno molteplici eventi tra cui le due più sentite manifestazioni che sono la processione dei simulacri del SS. Crocifisso e dell’Immacolata per le vie della città che si terrà Domenica 7 Maggio e, sette giorni più tardi, Domenica 14 Maggio, la processione a spalla per i quartieri di borgalino.

Al termine delle processioni, presso la chiesa del Santo Spirito “lu Cummentu” lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato