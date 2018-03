Canicattì, festa dell’albero: donazione piantine da ACR per il 150° anniversario della Fondazione

Connect on Linked in

Nel 150° anniversario di fondazione dell’Azione Cattolica Italiana, le Associazioni Parrocchiali presenti nelle rispettive Parrocchie di Canicattì (San Pancrazio-Chiesa Madre; San Diego; San Domenico; San Francesco d’Assisi; Sacra Famiglia) hanno programmato una serie di eventi e di iniziative per celebrare la ricorrenza.

Il primo degli eventi messi in calendario è previsto per domani, 21 marzo “Festa dell’Albero”, alle 16,30 sul ponte di Largo Amendola (il “ponte della Posta”).

I ragazzi dell’ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi), accompagnati dagli Educatori ACR e dai Soci “più maturi”, sistemeranno delle piante nei vasi che si trovano lungo il ponte allo scopo di dare un segno di primavera alla città.

L’attività ha già raccolto consensi e entusiasmo sia da parte delle Istituzioni che del Clero. Saranno presenti il Sindaco Ettore Di Ventura, il Vicario Foraneo, don Giuseppe Argento, e tutto il Clero della Città.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che, se lo vorranno, potranno contribuire donando una pianta grassa senza spine.

Il successivo appuntamento sarà sabato 24 marzo alle 16.00, in via Galilei, davanti la casa Natale di Padre Gioacchino La Lomia, da cui partirà una Via Crucis per tutti i ragazzi della città.