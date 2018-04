Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La città di Canicattì festeggia oggi San Pancrazio, il suo Santo Patrono.

Tramite nota, l’amministrazione comunale informa i cittadini che per via dei festeggiamenti, gli uffici comunali, così come le scuole e gli studi medici, rimarranno chiusi.

Come ogni anno, in onore del proprio patrono è stata organizzata per le vie principali della città una processione con il fercolo del Santo che avrà luogo nel pomeriggio.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Di Pietro Geremia