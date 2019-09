Canicattì, Fiat Punto si schianta frontalmente contro un Suv in via Ippolito: due donne ferite

Connect on Linked in

Poteva avere conseguenze ben più gravi un incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio, intorno alle 18.00, in via Capitano Ippolito, all’altezza del civico 62.

Una Fiat Punto che procedeva in direzione via Nazionale, condotta da un giovane del luogo, per cause in corso d’accertamento si è schiantata frontalmente con una Ford Kuga alla cui guida c’era una donna .

Ad avere la peggio sono stati i passeggeri del Suv, la donna alla guida e la figlia, trasportate al pronto soccorso da un’autoambulanza del 118. I medici hanno riscontrato diverse contusioni ed effettuato anche esami strumentali per escludere rischi di lesioni interne.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia ed i vigili urbani che hanno anche dovuto chiudere la carreggiata per circa un’ora per consentire la rimozione delle auto coinvolte.