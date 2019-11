Canicattì, Fidapa: convegno sul contrasto alla violenza sulle donne(Foto)

Donne aggredite, picchiate, oltraggiate, umiliate, annientate, uccise..

dai loro compagni, mariti, fidanzati o ex. E’ la cronaca giornaliera di storie che molto spesso si somigliano tra loro..racconti in cui l’innamoramento si tramuta in possesso, la dolcezza in rabbia, il corteggiamento in ossessione, la speranza di cambiare in totale rassegnazione, un buco nero dal quale non si riesce più a vedere la luce.

Così la D.ssa Tiziana Attardo, Presidente della Fidapa BPW Italy ella Seziine di Canicattì ha aperto i lavori di un evento che si è svolto il

25 novembre, presso i locali del Centro Culturale di Canicattì, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

L’ incontro, riunendo esperti e professionisti di elevato livello, ha analizzato i vari aspetti delle problematiche connesse alla violenza di genere e al femminicidio.

Tutti gli interventi sono stati particolarmente interessanti, caratterizzati da vissuto professionale e da elevata competenza. Nella trattazione delle varie tematiche si sono avvicendati, dopo l’incipit della Presidente e a seguire i saluti della dottoressa Flavia Li Calzi, rappresentante Fidapa Young per il Distretto Sicilia, e del vice sindaco Di Fazio, l’avvocato Salvaggio Giovanni che ha discusso sugli strumenti giudiziari a tutela delle vittime di violenza, la D.ssa Antonella Gallo Carrabba ed il Dr. Giorgio Patti, del Telefono Aiuto di Agrigento, che – tra l’altro in quell’occasione – hanno annunciato l’apertura di uno sportello a Canicattì, la D.ssa Valentina Bordino, Psicologa e Psicoterapeuta ed il Dr. Fabio Di Pietra, Responsabile del SPDC dell’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

Il pubblico, attentissimo e rigorosamente in silenzio, è stato, poi, emozionato dalla superba voce del soprano Piera Grisafi, accompagnata al pianoforte dal maestro Diego Mantione e al violino dal maestro Giuseppe Tasca.

La splendida attrice Barbara Cappucci ha donato una accorata lettura di brani scelti sul tema. Le tele esposte dalle artiste, socie Fidapa, Maria Lucia Strazzeri e Maria Rosa Corbo hanno completato la cornice di un evento molto sentito in una location d’eccezione.

La Fidapa BPW di Canicattì così ha espresso il suo deciso NO alla violenza sulle donne.