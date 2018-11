Sicilia, colpi di pistola nella notte: grave un 52enne

Print This Post

Una notte da incubo quella trascorsa tra Sabato e Domenica per un incensurato e disoccupato 52enne di Marsala, in provincia di Trapani.

A quanto pare infatti sembra che A.G.M. mentre camminava tranquillamente per le vie della città sia stato misteriosamente raggiunto da alcuni colpi di pistola all’addome.

In seguito agli spari, l’uomo sarebbe stato trovato agonizzante in strada e trasferito d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Palermo dove si troverebbe tutt’ora in pericolo di vita e la sua prognosi rimane al momento riservata.

Sul caso sono state immediatamente avviate le indagini da parte degli uomini della polizia di stato di Trapani i quali starebbero raccogliendo ogni informazione possibile sulle frequentazioni e sul passato dell’uomo per far luce sul movente che possa aver portato al suo tentato omicidio.

Di Pietro Geremia