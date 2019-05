Canicattì, finanziato il PAESC (Piano d’Azione dell’Energia Sostenibile e il Clima): oltre 22 mila euro di contributi.(Video)

Connect on Linked in

È arrivata, nei giorni scorsi, la conferma dell’approvazione della richiesta di contributi inoltrata lo scorso marzo all’Assessorato regionale Energia. Il finanziamento concesso al Comune di Canicattì per la redazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima è pari a 22.153,20 euro.

Nelle fasi propedeutiche erano state

trasmesse in Assessorato copie delle deliberazioni di G.M. e di C.C. e del

cronoprogramma. Dopo aver ricevuto il decreto di assegnazione, l’UTC ha

prontamente provveduto ad effettuare l’attivazione del CUP per consentire

l’emissione del finanziamento.

Adesso si procederà alla nomina dell’Energy Manager per rafforzare le competenze energetiche all’interno dell’Amministrazione Comunale e per coordinare le azioni progettuali dirette e inderette finalizzate alla riduzione a livello locale, entro il 2030, delle emissioni in atmosfera di gas climalteranti (CO2) in misura superiore al 40% rispetto all’anno di base. .

“Siamo soddisfatti dell’esito positivo che ha ottenuto il nostro progetto – dichiarano il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore Rosa Maria Corbo – adesso abbiamo gli strumenti per promuovere l’uso razionale dell’energia e programmare iniziative mirate a sensibilizzare la cittadinanza.”