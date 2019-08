Canicattì, firmata convenzione tra Comune e Accademia Kronos

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Canicattì e l‘Associazione ambientalista Accademia Kronos.

L’atto, firmato dal Sindaco Ettore Di Ventura, prevede un incremento della sicurezza nel territorio comunale canicattinese tramite un servizio di controllo e tutela ambientale in cui i membri dell’Ass. coadiuveranno il personale municipale

nella prevenzione dell’abbandono incrollato dei rifiuti, nell’applicazione di provvedimenti sindacali in materia ambientale, nella viabilità e sicurezza stradale oltre che nella prevenzione dei fenomeni di vandalismo e microcriminalità per la tutela dell’ambiente, dei giardini e del verde

pubblico, alla collaborazione e supporto per iniziative di carattere sociale e culturale interessanti il territorio nonché nel controllo ecologico per favorire un miglior servizio al personale addetto ai lavori di Igiene Urbana per le disposizioni inerenti alla legge 152\2006, le Ordinanze sindacali, ovvero al rispetto di tutte le norme Statali, Regionali, Provinciali e Comunali in materia ambientale.

La convenzione non avrà nessun onere finanziario per la comunità che si potrà quindi valere dell’operato gratuito dei solerti volontari.

Di Pietro Geremia