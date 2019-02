Canicattì, Fondazione “la Clessidra” assegna la prima borsa di studio e ricerca “Claudio Giudice 2018”

Print This Post

La Fondazione “La Clessidra-Claudio Giudice per la vita” ONLUS è lieta di comunicare l’assegnazione della prima borsa di studio e ricerca “Claudio Giudice 2018”.

Sabato 2 marzo p.v., nell’ambito del Convegno Regionale AIOM Sicilia che si terrà a Enna nei giorni 1-2 marzo p.v., verrà conferita al giovane medico siciliano, specialista oncologo, dott. Carlo Messina, selezionato dal Comitato Scientifico della Fondazione, la borsa di studio che prevede l’assegnazione di una somma di euro 15.000,00, con fondi della Fondazione, per la frequentazione del BC Vancouver Cancer Center della University of British Columbia nel corso del 2019 per un periodo di tre mesi.

La borsa, come previsto dal bando, è finalizzata a consentire lo studio, l’approfondimento e la ricerca nell’ambito delle malattie tumorali rare germinali, nell’ambito di un progetto di ricerca coordinato dal Dott. Giovanni Rosti, oncologo di fama internazionale.

La Fondazione ringrazia tutti i medici che hanno partecipato al bando di concorso, il Comitato Scientifico per l’attenzione riservata nella valutazione delle domande pervenute, l’AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica) per lo spazio che ha voluto riservare in occasione del Convegno Regionale di Enna e tutti i partecipanti fondatori e sostenitori che, attraverso il loro generoso contributo, hanno fatto sì che uno degli obiettivi della Fondazione potesse essere realizzato.

L’intendimento della Fondazione è quello di istituzionalizzare l’assegnazione del premio e, possibilmente, di allargarne la fruizione nella convinzione e con la volontà di contribuire a far sì che chi si trovasse a vivere tali situazioni possa avere una speranza in più rispetto a quelle avute da Claudio.